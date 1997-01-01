Секция "Водное поло" в ФК "Наутилус"

Информация

Описание: игровое занятие для детей, направленное на обучение технике и тактики ведения игры в сумме дают вашему ребенку отличную тренировку на развитие координации и выносливости и море положительных эмоций.

Возраст:

9-12 лет (группа JUNIOR);

13-15 лет (группа TEEN).

Продолжительность занятия: 40 минут.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Форма: приобретается самостоятельно.