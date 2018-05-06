Секция "Вокал (соло)" в ДШИ №6

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Описание: уроки сольного вокала в детской школе искусств.

Возраст: 6,5 - 18 лет.

Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).

Стоимость: 1600 рублей в месяц (400 рублей/1 занятие).

Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

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