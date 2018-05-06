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Секция "Вокал (соло)" в ДШИ №6
Цена: 400 - 1600
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Описание: уроки сольного вокала в детской школе искусств.
Возраст: 6,5 - 18 лет.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Стоимость: 1600 рублей в месяц (400 рублей/1 занятие).
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
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