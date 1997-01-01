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Секция вокала в ЦДТ "Народные ремесла"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Управление дыханием, оздоровление легких. Для улучшения физического состояния детей, страдающих аллергическими заболеваниями, астмой.
Возраст: с 5,5 до 17 лет.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
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