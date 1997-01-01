Секция вокала в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

Управление дыханием, оздоровление легких. Для улучшения физического состояния детей, страдающих аллергическими заболеваниями, астмой.

Возраст: с 5,5 до 17 лет.

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

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