Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Вокальный ансамбль" в ДШИ №6
Цена: 300 - 1200
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Описание: уроки вокала в составе вокального ансамбля.
Возраст: 6,5 - 18 лет.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Стоимость: 1200 рублей в месяц (300 рублей/занятие).
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
-
Корректировка природных музыкальных в ДМШ №1От 6 до 12 лет От 400 до 600 руб Государственная
-
Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Студия барабанщиков "Jam Studio"От 5 до 18 лет От 1000 руб Частная
-
Эстрадный вокал в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"От 6 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1От 6 до 10 лет От 1300 руб Государственная
-
Обучение игре на скрипке в ДМШ №4От 4 до 17 лет От 2400 руб Государственная
-
Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...