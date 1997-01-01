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        Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»

        Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»

        Количество преподавателей: 1
        Спортивные игры
        Рейтинг: 7.1
        Цена: От 3500
        Возраст: 3 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49
        • +7 (4212) 208-501
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 30Б
        • +7 (4212) 208-501
        Информация

        Описание секции:

        • Уникальная методология РГУФКСМиТ, Среди его выпускников свыше 140 олимпийских чемпионов,

        • чемпионы Европы и мира. В их числе Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Павел Погребняк, Дмитрий Носов и многие другие(это показатель проверенности и работоспособности методик). Открытие новых, более здоровых привычек для ребёнка (в отличии от компьютерных игр и развлечений с планшетом, наша спортивная секция с особой методикой позволит привить ребёнку интерес к более здоровым и полезным привычкам, которые заметно помогут ему в жизни).

        • Индивидуальный подход к каждому ребёнку не оставит без внимания его потребности и нужды

        • Привитие воли к победы и навыков командной игры.

        • Гармоничное физическое развитие ребёнка (хорошая координация, разминка всех сухожилий, связок, суставов, придание мышечного тонуса, повышение иммунитета и т.д.).

        • Правильная трата энергии, которая позволяет детям хорошо спать и прекрасно себя чувствовать. А родителям отдыхать!

        • профессиональная/непрофессиональная-профессиональная

        • участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов товарищеские матчи и турниры!!!

        возраст учеников: с 3 до 12

        стоимость занятий: от 3500

        продолжительность занятия: 45-60 минут

        частота занятий: 2 раза в неделю

        количество человек в группах: не больше 10

          Преподаватели секции

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