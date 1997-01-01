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Секция "Волонтер" в ДЮЦ "Восхождение"
Цена: Бесплатно
Возраст: 12 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 12-15лет
Срок реализации программы – 2 года
Педагоги, работающие по данной программе – Додылина Е.В.
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 3 часа (2 г.о.)
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Формирование социально-активной личности через вовлечение в волонтерскую деятельность.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность программы:
Данная дополнительная общеобразовательная программа отличается от уже существующих программ тем, что дети младшего подросткового возраста становятся участниками психолого-педагогического сопровождения детей социальной гостиной «Сердце отдаём детям» на базе МБОУ СОШ №6 г. Хабаровска.
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