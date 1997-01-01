Секция "Волонтер" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 12-15лет

Срок реализации программы – 2 года

Педагоги, работающие по данной программе – Додылина Е.В.

Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 3 часа (2 г.о.)

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Формирование социально-активной личности через вовлечение в волонтерскую деятельность.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенность программы:

Данная дополнительная общеобразовательная программа отличается от уже существующих программ тем, что дети младшего подросткового возраста становятся участниками психолого-педагогического сопровождения детей социальной гостиной «Сердце отдаём детям» на базе МБОУ СОШ №6 г. Хабаровска.