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Секция "Волшебное лукошко" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: художественное.
Цель программы – духовное развитие личности ребенка в процессе освоения народного искусства, культуры России и коренных народов Дальнего Востока.
Возраст: 7-15 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 6 лет.
Количество человек в группе : 10
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