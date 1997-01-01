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Секция "Я все могу нарисовать" в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Возраст обучающихся 6 - 8 лет
Образовательная программа "Я все могу нарисовать" предполагает начальный уровень освоения знаний и практических навыков в области изобразительной деятельности, главным образом - овладение различными художественными материалами (гуашь, акварель, масляная пастель, пластилин) и инструментами.
В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, цвете, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, красоте окружающего мира и возможность эмоционального самовыражения с помощью изобразительных средств.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1,5 акад. часа (6 акад. часов в мес.)
Срок освоения программы: 1 год
Форма обучения: очная, групповая
Стоимость услуги: 1 400 руб. в мес.
Обучающемуся, освоившему платную образовательную программу, выдается Справка установленного образца
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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