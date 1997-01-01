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Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла"
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Развитие творческих возможностей учащихся при работе с шелковыми лентами и другими материалами, развитие художественного вкуса, воспитание таких качеств личности, как самостоятельность, инициативность, настойчивость, целеустремленность, умение трудиться в коллективе.
Возраст: 9-17 лет.
Количество человек в группе : 13.
Стоимость: бесплатно.
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