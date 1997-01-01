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        Секция "Звонкие голоса" в ДЮЦ "Восхождение"

        Секция "Звонкие голоса" в ДЮЦ "Восхождение"

        Количество преподавателей: 2
        Музыка
        Рейтинг: 7.2
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987 , вахта
        • +7 (4212) 389-622 , директор
        • +7 (4212) 389-621
        Информация

        Возраст - 7– 17 лет

        Срок реализации программы – 5 лет обучения

        Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа +1-2 часа в неделю индивидуальных; 1-4 часа в неделю пластики; 1-4 часа в неделю хореографии.

        Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные

        Ожидаемый результат – Эстетическое и духовное воспитание детей и подростков, развитие их мотивации к познанию и творчеству средствами эстрадного вокала на основе образцов мировой вокальной музыки. Овладение навыками сольного и ансамблевого исполнения.

        Стоимость – бесплатно

        Описание – Программа комплексная, авторская. Сочетает преподавание вокала со сценической хореографией и пластикой. Такой подход позволяет развить у ребенка не только вокальные навыки, но и свободу пластики на сцене и овладеть приемами актерского мастерства для постановки номеров на сцене.

        Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

        Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске

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