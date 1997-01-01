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Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Чехова, 20А
- +7 (4212) 750-454
- +7 (4212) 750-414
Информация
Возраст учеников: 4 до 18 лет
Количество человек в группах: от 10 человек
Продолжительность занятий: От 1 часа
Стоимость занятий: На бюджетной основе – бесплатно,
На договорной основе от 2000 рублей
Дополнительные расходы: Родители приобретают спортивную форму и обувь.
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