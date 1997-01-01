Сенсорно-двигательные занятия в ДРЦ "Новый мир"

Информация

Описание:

Целью занятий сенсорной интеграцией является предоставление ребенку такого количества соответствующих сенсорных, тактильных и вестибулярных стимулов, чтобы создать условия для нормальной работы всей его центральной нервной системы. Процесс сенсорной интеграции начинается с первых недель внутриутробной жизни и наиболее интенсивно протекает до 9-и летнего возраста.

Приходя на сенсорно-двигательные занятия, ребенок попадает в специально подготовленную среду, где все есть для того, чтобы с удовольствием и интересом, исследовать свои сенсорно-двигательные возможности. Ребенок может свободно качаться, кататься, кружиться, прыгать, бегать, ползать, исследовать различные поверхности, кричать, пищать или слушать тишину. Специалист организует пространство, структурирует деятельность детей, не допуская перевозбуждения, учит детей успокаиваться и все это при помощи движений, которые исходят от самих детей, соответствуют детской природе и их интересам.

Вашему ребенку необходимы сенсорно-двигательные занятия, если ему больше 2-х и еще нет 9 лет, и он:

Неловок, часто падает, натыкается на предметы,в его руках «все горит» - ломается, портится, рвется, при этом совершенно очевидно, что он делает это непреднамеренно;

Никак не может запомнить «право-лево», путается в схеме собственного тела;

Слишком непоседлив или чрезмерно говорлив (говорит все время громко, много и быстро);

Гиперактивный ребенок с дефицитом внимания (СДВГ);

Излишне медлителен, быстро устает, даже от самых незначительных усилий, как физических, так и умственных;

Совершает «лишние» движения, например, высовывает язык, когда рисует или пишет, либо теребит что-то в руках, когда говорит;

Ему трудно сосредоточить внимание, когда нужно;

Ходит на носочках;

Очень застенчив или, наоборот, агрессивен;

Импульсивен, у него часто случаются истерики на «пустом месте»;

Страдает нарушениями сна, у него бывают тики, страхи, энурез;

Путает или пропускает буквы при письме или чтении,

Заменяет звуки в словах, когда говорит, и не замечает этого;

С большим трудом осваивает раскрашивание, рисование или письмо;

С чрезмерными усилиями пытается понять арифметические действия, усвоить начальные математические знания;

Имеет задержки в развитии;

«Особый» ребенок.

На сенсорно-двигательных занятиях мы не будем «чинить крышу» ребенку, мы создадим условия для успешной закладки и формирования «фундамента» для его плодотворной интеллектуальной, эмоциональной, творческой и социальной жизни, для его успешного «строительства» самого себя!

Возраст: с 2 до 9 лет

Стоимость:

Пробное занятие: 475 руб.

4 занятия: 1800 руб.

Разовое занятие: 550 руб.

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 1 раз в неделю

Расписание занятий:

понедельник в 9:30, для детей от 2 до 3 лет (вместе с мамой);

четверг в 16:30 и 18:30, для детей от 3 до 6 лет;

четверг в 19:30, для детей от 6 до 9 лет.