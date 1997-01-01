Шахматная школа в РЦ "Детская академия"

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Информация
Описание
Шахматную школу для детей можно сравнить с лабораторией, где растят будущих гениев. Эта игра развивает логику, тренирует память и учит быстро принимать решения. Без преувеличения можно сказать, что занятия данной игрой активно способствуют интеллектуальному развитию ребенка.
Преподаванием шахмат в Хабаровске для детей занимаются в развивающем центре «Детская академия». В процессе занятий ребята освоят правила и приёмы игры, научатся выстраивать выигрышные стратегии, получат опыт участия в турнирах.
Шахматы развивают: изобретательность, внимательность, силу воли, усидчивость.
Шахматы учат: думать, запоминать, сравнивать, обобщать, принимать решения, предвидеть результаты.
Возраст: от 4 до 8 лет
Стоимость: 1200 руб., 4 занятий
Продолжительность занятия: 45 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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