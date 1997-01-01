Шахматная школа в РЦ "Детская академия"

Информация

Описание

Шахматную школу для детей можно сравнить с лабораторией, где растят будущих гениев. Эта игра развивает логику, тренирует память и учит быстро принимать решения. Без преувеличения можно сказать, что занятия данной игрой активно способствуют интеллектуальному развитию ребенка.

Преподаванием шахмат в Хабаровске для детей занимаются в развивающем центре «Детская академия». В процессе занятий ребята освоят правила и приёмы игры, научатся выстраивать выигрышные стратегии, получат опыт участия в турнирах.

Шахматы развивают: изобретательность, внимательность, силу воли, усидчивость.

Шахматы учат: думать, запоминать, сравнивать, обобщать, принимать решения, предвидеть результаты.

Возраст: от 4 до 8 лет

Стоимость: 1200 руб., 4 занятий

Продолжительность занятия: 45 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю

Форма одежды: повседневная одежда

Дополнительные расходы: нет