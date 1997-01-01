Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла"

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Описание:

Одно из ключевых умений, которое дают шахматы – способность к последовательному мышлению. Все, что происходит на доске во время игры, не случайность, и победа в поединке дается тому, кто умеет продумать свои ходы, а не просто играет наугад. В процессе игры шахматисты развивают сравнительный мыслительный анализ, который является одним из основных инструментов хорошего игрока. Кроме того тренируется память, способность видеть различия в похожих ситуациях и сходства в различных. Поскольку шахматы игра скорее творческая, чем математическая, суть таких умений отнюдь не в запоминании всех возможных комбинаций и ходов. Влияние шахмат на мозг человека в данном случае проявляется в развитии пространственного интеллекта, нежели в тренировке оперативной памяти.

Возраст: с 6,5 лет.

Стоимость: 1200 рублей в месяц.