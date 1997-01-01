Шахматы в центре “Бэйбл”

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Возраст учеников: от 4 до 8 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб.- пробно, разовое посещение 600 руб.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 6.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ПН 16:00;
ВТ 17:00;
СР 17:00;
ЧТ 16:00;
ПТ 17:00;
СБ 15:00;
ВС 14:00.
-
Шахматная школа в РЦ "Детская академия"От 4 до 8 лет От 1200 до 1200 руб Частная
-
Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"От 4 до 6 лет Государственная
-
Секция шахмат в детском центре «Маленький Оксфорд»От 6 до 14 лет От 350 руб Частная
-
«Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»От 8 до 15 лет Государственная
-
Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 11 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла"От 6 до 13 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
-
«Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 18 лет Государственная
-
Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада"От 8 до 13 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в детском клубе "Я сам"От 4 до 9 лет От 1400 до 2400 руб Частная
-
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"От 6 до 18 лет От 450 до 3500 руб Частная
Загрузка комментариев...