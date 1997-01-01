Шахматы в центре “Бэйбл”

Информация

Возраст учеников: от 4 до 8 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб.- пробно, разовое посещение 600 руб.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 6.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ПН 16:00;

ВТ 17:00;

СР 17:00;

ЧТ 16:00;

ПТ 17:00;

СБ 15:00;

ВС 14:00.