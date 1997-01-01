Шахматы в детском клубе "Я сам"

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Описание

Шахматы – это один из элементов умственной культуры, писал великий педагог и методист В. Сухомлинский. И, правда, уже давно многочисленными психологами доказана необходимость обучения малыша этой увлекательной и интеллектуальной игре.

Во время обучения ребенка шахматам он учится концентрировать внимание на одном процессе, у него вырабатывается усидчивость (чего порой не хватает многим детям), формируется произвольность психических процессов, таких, как внимание и память. В условиях шахматной игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают.

Шахматы – эффективная модель для формирования у ребенка механизма «действия в уме», что является важнейшим фактором развития интеллекта. Играя в шахматы, дети учатся проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем сделать свой ход. В процессе обучения шахматной игре у ребят формируется навык внутреннего плана действий. Процесс обучения азам этой древней игры способствует развитию у детей ориентирования на плоскости, пространственного воображения, формированию аналитико-синтетической деятельности.

Обучаясь игре в шахматы ребята учатся запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, что содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, как внимательность, терпеливость, изобретательность, гибкость.

Игра в шахматы организует чувства ребенка, его нравственные качества, воспитывает характер и силу воли. Желание побеждать заставляет ребёнка серьезнее заниматься, а любая ошибка или поражение – это только новая возможность для развития. И, наконец, шахматы учат творчеству. В отличие от многих школьных дисциплин, в шахматах нет готовых ответов на все вопросы, соответственно ребенок учится соотносить мыслительные процессы с практическими действиями, творчески применять полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и создавать прекрасные комбинации на шахматной доске.

В нашем клубе обучение игре в шахматы проводится по методике Игоря Георгиевича Сухина, не имеющей аналогов в мире. Ведь она рассчитана на обучение детей, начиная с раннего возраста!К слову, Игорь Сухин - автор единственного официально одобренного курса преподавания шахмат в школе.

Наиболее оптимальный возраст для начала обучения ребенка шахматам – 4-6 лет. В этот период дети без труда овладевают всем новым. Игра в шахматы это средство наиболее полного раскрытия того огромного потенциала, который заложен от природы в каждом малыше.Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но безусловно на уровне, доступном для ребенка. Подача материала на наших занятиях полностью соответствует возрасту детей в группе. Так, с малышами мы постигаем шахматную науку, путешествуя по сказочной Шахматной стране с хорошо знакомыми и любимыми ими персонажами.

Игра в шахматы, даже на ранних этапах развития вашего малыша, ни в коем случае не навредит, а наоборот будет способствовать более гармоничному и всестороннему развитию личности вашего ребенка

Возраст: от 4 до 9 лет

Стоимость: 1400 руб. /месяц (за 4 занятия при графике 1 р/нед) или 2400 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 р/нед.)

Продолжительность занятия: 50 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю по будням или 1 раз в неделю в выходной день

Количество человек в группах: до 10 человек

Дополнительные расходы: нет