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ШЭР «Лучики» в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»
Цена: 1200 - 1200
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Орджоникидзе, 5 , каб. 6, 3
- +7 (4212) 563-471
- +7 (4212) 560-535
Информация
Возраст: от 3 до 6 лет
Стоимость: 1200 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 5 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: нет
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Стаж не указанОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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