Шейпинг в ДЮЦ "Импульс"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: Система упражнений для коррекции и пропорционального развития фигуры, выработки осанки и пластичности, а также соответствующий вид спорта.
Возраст: с 16 лет.
Основа: платная.
Форма : приобретается самостоятельно
Количество человек в группе : 10
Педагог : Лобукова Ольга Викторовна
Образование - высшее
Общий стаж работы - 7 лет 1 мес. (на 1.01.16.)
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