Шейпинг в ДЮЦ "Импульс"

Информация

Описание: Система упражнений для коррекции и пропорционального развития фигуры, выработки осанки и пластичности, а также соответствующий вид спорта.

Возраст: с 16 лет.

Основа: платная.

Форма : приобретается самостоятельно

Количество человек в группе : 10

Педагог : Лобукова Ольга Викторовна

Образование - высшее

Общий стаж работы - 7 лет 1 мес. (на 1.01.16.)