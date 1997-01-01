Школа «Ступеньки» в ДЮЦ «Техноспектр»

Информация

Описание: школа предлагает эксклюзивную программу по раннему всестороннему развитию детей.

Занятия строятся с учетом возраста ребенка, особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде. Каждое занятие состоит из 8–10 мини-уроков, сменяющих друг друга. Мини-уроки подобраны по принципу смены деятельности, что позволяет заниматься продолжительное время без перегрузок.

На занятиях используется самое новейшее оборудование, игры, игрушки и дидактические пособия российского и зарубежного производства. Мы сами изготавливаем эксклюзивный развивающий материал, который используется на занятиях.

Каждое занятие состоит из 8-10 мини-уроков:

развитие мышления, памяти, внимания, воображения, познавательных способностей

эмоциональное развитие

развитие речи

развитие фонематического слуха

обучение чтению по методике Зайцева

развитие логики

формирование математических представлений и навыков

музыкальные игры

творческое развитие (рисование, лепка, аппликация, конструирование)

развитие координации движений

артикуляционная и пальчиковая гимнастика

Монтессори-игры (сенсомоторное развитие и мелкая моторика)

Возраст учеников: от 2 до 6 лет

Количество человек в группах: более 10 детей.

Продолжительность занятия: 1 час.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Стоимость занятий: 2800 руб./месяц.