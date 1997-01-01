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Школа «Ступеньки» в ДЮЦ «Техноспектр»
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание: школа предлагает эксклюзивную программу по раннему всестороннему развитию детей.
Занятия строятся с учетом возраста ребенка, особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде. Каждое занятие состоит из 8–10 мини-уроков, сменяющих друг друга. Мини-уроки подобраны по принципу смены деятельности, что позволяет заниматься продолжительное время без перегрузок.
На занятиях используется самое новейшее оборудование, игры, игрушки и дидактические пособия российского и зарубежного производства. Мы сами изготавливаем эксклюзивный развивающий материал, который используется на занятиях.
Каждое занятие состоит из 8-10 мини-уроков:
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развитие мышления, памяти, внимания, воображения, познавательных способностей
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эмоциональное развитие
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развитие речи
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развитие фонематического слуха
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обучение чтению по методике Зайцева
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развитие логики
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формирование математических представлений и навыков
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музыкальные игры
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творческое развитие (рисование, лепка, аппликация, конструирование)
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развитие координации движений
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артикуляционная и пальчиковая гимнастика
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Монтессори-игры (сенсомоторное развитие и мелкая моторика)
Возраст учеников: от 2 до 6 лет
Количество человек в группах: более 10 детей.
Продолжительность занятия: 1 час.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Стоимость занятий: 2800 руб./месяц.
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