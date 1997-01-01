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        Школа «Ступеньки» в ДЮЦ «Техноспектр»

        Школа «Ступеньки» в ДЮЦ «Техноспектр»

        Развитие речи Развитие детей Развитие интеллекта
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 2800
        Возраст: 2 - 6 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
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        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
        • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
        Информация

        Описание: школа предлагает эксклюзивную программу по раннему всестороннему развитию детей.

        Занятия строятся с учетом возраста ребенка, особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде. Каждое занятие состоит из 8–10 мини-уроков, сменяющих друг друга. Мини-уроки подобраны по принципу смены деятельности, что позволяет заниматься продолжительное время без перегрузок.

        На занятиях используется самое новейшее оборудование, игры, игрушки и дидактические пособия российского и зарубежного производства. Мы сами изготавливаем эксклюзивный развивающий материал, который используется на занятиях. 
        Каждое занятие состоит из 8-10 мини-уроков:

        • развитие мышления, памяти, внимания, воображения, познавательных способностей

        • эмоциональное развитие

        • развитие речи

        • развитие фонематического слуха

        • обучение чтению по методике Зайцева

        • развитие логики

        • формирование математических представлений и навыков

        • музыкальные игры

        • творческое развитие (рисование, лепка, аппликация, конструирование)

        • развитие координации движений

        • артикуляционная и пальчиковая гимнастика

        • Монтессори-игры (сенсомоторное развитие и мелкая моторика) 

        Возраст учеников: от 2 до 6 лет

        Количество человек в группах: более 10 детей.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Форма одежды: свободная, сменная обувь.

        Стоимость занятий: 2800 руб./месяц.

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