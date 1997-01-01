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Школа «Зодчий» в ДЮЦ «Техноспектр»
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание: с английского слово «дизайн» переводится как рисунок, проект, план. Под этим словом скрывается проектно-художественная деятельность, проявляющаяся в разных сферах нашей жизни. Если говорить простым языком, то дизайн – это создание чего-то нужного, важного, экономичного и обязательно красивого. Собственно, дизайнером и архитектором является тот человек, который руководит всем процессом и воплощает в реальность самые смелые идеи.
Объединение «Школа архитектурного развития» создано в 2016 году.
Главная цель творческого объединения – создание условий для развития технических и креативных способностей детей средствами архитектурного творчества.
На занятиях в творческом объединении обучающиеся:
- Овладеют знаниями отличительных особенностей архитектурных направлений.
- Выработают внимание, культуру поведения, навыки общения и взаимодействия в коллективе;
- Научатся техническому проектированию и архитектурному творчеству.
Работа в творческой мастерской не ограничивается занятиями. Ребята принимают активное участие в разнообразных мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня.
Возраст учеников: от 10 до 14 лет.
Количество человек в группах: до 12 детей.
Продолжительность занятия:
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1-й год обучения -1 час 30 мин. (2 занятия по 45 мин.);
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2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин. (3 занятия по 45 мин.).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Стоимость занятий: бесплатно.
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