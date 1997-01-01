Школа «Зодчий» в ДЮЦ «Техноспектр»

Информация

Описание: с английского слово «дизайн» переводится как рисунок, проект, план. Под этим словом скрывается проектно-художественная деятельность, проявляющаяся в разных сферах нашей жизни. Если говорить простым языком, то дизайн – это создание чего-то нужного, важного, экономичного и обязательно красивого. Собственно, дизайнером и архитектором является тот человек, который руководит всем процессом и воплощает в реальность самые смелые идеи.

Объединение «Школа архитектурного развития» создано в 2016 году.

Главная цель творческого объединения – создание условий для развития технических и креативных способностей детей средствами архитектурного творчества.

На занятиях в творческом объединении обучающиеся:

Овладеют знаниями отличительных особенностей архитектурных направлений.

Выработают внимание, культуру поведения, навыки общения и взаимодействия в коллективе;

Научатся техническому проектированию и архитектурному творчеству.

Работа в творческой мастерской не ограничивается занятиями. Ребята принимают активное участие в разнообразных мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня.

Возраст учеников: от 10 до 14 лет.

Количество человек в группах: до 12 детей.

Продолжительность занятия:

1-й год обучения -1 час 30 мин. (2 занятия по 45 мин.);

2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин. (3 занятия по 45 мин.).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Стоимость занятий: бесплатно.