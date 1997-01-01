Школа английского языка English SJ

Информация

Открыт набор для детей и подростков с разным уровнем подготовки, начиная с нулевого. Проводится бесплатное тестирование.



Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность: 1 час 25 минут.

В ходе обучения используются современные методики и программы, красочные учебники, видео, аудиоматериалы и подвижные игры.

Возрастной диапазон – от 6 до 15 лет

Стоимость – 3000 рублей в месяц

Форма одежды - свободная

​Пройдя программу, сможете:

- раз и навсегда разобраться в английских временах и грамматике

- максимально расширить словарный запас

- быстро читать и понимать тексты различной сложности

- общаться на различные темы и выражать свои мысли

- приобрести опыт в общении.