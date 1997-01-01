Школа английского языка English SJ

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Адреса
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Хабаровск, ул. Профессора Даниловского 23
Информация
Открыт набор для детей и подростков с разным уровнем подготовки, начиная с нулевого. Проводится бесплатное тестирование.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность: 1 час 25 минут.
В ходе обучения используются современные методики и программы, красочные учебники, видео, аудиоматериалы и подвижные игры.
Возрастной диапазон – от 6 до 15 лет
Стоимость – 3000 рублей в месяц
Форма одежды - свободная
Пройдя программу, сможете:
- раз и навсегда разобраться в английских временах и грамматике
- максимально расширить словарный запас
- быстро читать и понимать тексты различной сложности
- общаться на различные темы и выражать свои мысли
- приобрести опыт в общении.
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