Школа баскетбола "Айсберг"

Информация

Описание секции: этот динамичный и зрелищный вид спорта развивает координацию движений, выносливость, скорость реакции, учит командной работе и как любая спортивная тренировка оказывает общеукрепляющее воздействие на организм. Секция профессиональная. Воспитанники принимают участие в соревнованиях. Имеются сертификаты и дипломы.

Возраст учеников:7-18 лет.

Продолжительность занятия: 1,5-3 часа.

Количество человек в группах: от 15.

Форма одежды: спортивная.