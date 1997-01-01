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Школа баскетбола "Айсберг"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 9
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12
- +7 (929) 408-47-65
- +7 (4212) 250-523
Информация
Описание секции: этот динамичный и зрелищный вид спорта развивает координацию движений, выносливость, скорость реакции, учит командной работе и как любая спортивная тренировка оказывает общеукрепляющее воздействие на организм. Секция профессиональная. Воспитанники принимают участие в соревнованиях. Имеются сертификаты и дипломы.
Возраст учеников:7-18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5-3 часа.
Количество человек в группах: от 15.
Форма одежды: спортивная.
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