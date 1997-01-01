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Школа бокса Гладиатор
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 13
- +7 (914) 771-94-36
Информация
Возраст учеников: от 6 лет
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Тайский бокс в СК «Арена»От 10 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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MMA juniors в СК «Академия»От 14 до 18 лет От 300 до 3200 руб Частная
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Тхэквондо в ФК " World Classики"От 5 до 14 лет От 2400 до 3800 руб Частная
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Киокушинкай каратэ-доОт 5 до 16 лет От 1500 руб Государственная
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Армейский рукопашный бой в СК на МолодежнойОт 6 до 17 лет От 300 до 2990 руб Частная
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Вольная борьба в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Самбо в СК "Самбист"От 7 до 18 лет От 1500 до 2000 руб Частная
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Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Самбо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
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ММА в СК «Заряд»От 16 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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