Школа "Брейк-данса"

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Описание: «Брейк-данс» («Брейкинг») является ярким, зажигательным и энергичным танцем с элементами акробатики, гимнастики и восточных единоборств. Брейк-данс входит в так называемую, распространённую среди молодых людей, культуру «Хип–хоп». Брейкинг оказывает влияние на развитие различных сторон ребёнка. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную культуру общения, воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, развивают координацию, слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, музыкальность и артистичность; побуждают к творчеству.

Частота занятий: занятия 2 раза в неделю;

Возраст учеников: 7-17 лет;

Продолжительность занятия: 1,5 часа;

Количество человек в группах: до 10 человек;

Стоимость занятий: 1 500 рублей/месяц;

Секция профессиональная;

Дополнительные расходы: форма приобретается самостоятельно;

Участие в соревнованиях и фестивалях.