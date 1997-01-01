Школа "Брейк-данса"

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Информация
Описание: «Брейк-данс» («Брейкинг») является ярким, зажигательным и энергичным танцем с элементами акробатики, гимнастики и восточных единоборств. Брейк-данс входит в так называемую, распространённую среди молодых людей, культуру «Хип–хоп». Брейкинг оказывает влияние на развитие различных сторон ребёнка. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную культуру общения, воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, развивают координацию, слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, музыкальность и артистичность; побуждают к творчеству.
Частота занятий: занятия 2 раза в неделю;
Возраст учеников: 7-17 лет;
Продолжительность занятия: 1,5 часа;
Количество человек в группах: до 10 человек;
Стоимость занятий: 1 500 рублей/месяц;
Секция профессиональная;
Дополнительные расходы: форма приобретается самостоятельно;
Участие в соревнованиях и фестивалях.
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