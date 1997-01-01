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"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 7 -12 лет
Срок реализации программы – 3 года
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-5год обучения)
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Развитие творчески активной личности учащегося, способной работать над целостным сценическим произведением, написать сценарий игровой театрализованной программы, разработать костюмы, реквизит и осуществить постановку. Самостоятельно разработать свой сценический образ и предъявить актерскую работу на суд зрителей.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность, оригинальность программы:
Данная программа дает возможность дополнительно заниматься по программе «Художественное слово», где учащиеся готовят литературные и поэтические произведения для участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня. Высокие результаты учащихся доказывают эффективность и актуальность программы.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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