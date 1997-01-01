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        "Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"

        "Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"

        Количество преподавателей: 1
        Творчество Развитие детей Актерское мастерство
        Рейтинг: 7.7
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987 , вахта
        • +7 (4212) 389-622 , директор
        Информация

        Программа предназначена для детей – 7 -12 лет

        Срок реализации программы – 3 года

        Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-5год обучения)

        Основные формы проведения занятий – групповые

        Ожидаемый результат:

        Развитие  творчески   активной личности учащегося, способной работать над целостным сценическим произведением, написать сценарий игровой театрализованной программы, разработать костюмы, реквизит и осуществить постановку. Самостоятельно разработать свой сценический образ и предъявить актерскую работу на суд зрителей.

        Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

        Особенность, оригинальность программы:

        Данная программа дает возможность дополнительно заниматься по программе «Художественное слово», где учащиеся готовят литературные и поэтические произведения для участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня. Высокие результаты учащихся доказывают эффективность и актуальность программы.

        Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске

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