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        Школа дизайна «Вектор» в ДЮЦ «Техноспектр»

        Школа дизайна «Вектор» в ДЮЦ «Техноспектр»

        Количество преподавателей: 1
        Дизайн Компьютер
        Рейтинг: 7.9
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 8 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
        • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
        Информация

        Описание: на занятиях в объединении изучаются различные компьютерные технологии, применительно к целям и задачам графического дизайна компьютерная технология трансформируется в информационную дизайн-технологию, основанную на использовании современной компьютерной техники и программного обеспечения.

        Компьютерная графика изучается по следующим направлениям:

        • художественное конструирование;

        • дизайнерское компьютерное проектирование;

        • компьютерная 3D-графика и анимация;

        • компьютерное изобразительное искусство.

        Анимация («оживление» изображений) – это важное средство для передачи информации. Анимационные ролики и видеофильмы при грамотном использовании могут существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении докладов и презентаций. Кроме того, создание анимационных клипов – важный способ развития творческих способностей школьников. Adobe Flash — мультимедийная платформа, используемая для создания векторной анимации и интерактивных приложений (в том числе игр), а также для интеграции видеороликов в веб-страницы. Flash-анимация – это так же еще и возможность реализации фантазии детей. Возможность создать своего мультипликационного героя, героя фильма, придумать его образ, оживить его, сформировать его характер.

        Компьютерная 3D-графика изучается в двух направлениях: создание фото реалистичной векторной графики; создание «stl»-моделей для дальнейшей распечатки на 3D-принтере. Учебная программа предусматривает не только обучение работе в самих программах, работе на компьютере, но и развитие творческих способностей, коммуникативной и исследовательской компетентности у детей.

        Знания и умения, которые приобретают школьники, обучаясь у нас, очень актуальны, всегда пригодятся как в школьном образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Знание персонального компьютера и умение им пользоваться сегодня, как никогда необходимо.

        Важным показателем роста является участие ребят и победы в городских, краевых, всероссийских конкурсах.

        Допускается присутствие родителей на занятиях.

        Возраст учеников: от 8 до 17 лет.

        Количество человек в группах: до 10 детей.

        Продолжительность занятия:

        • 1-й год обучения - 1час 30 мин. (2 занятия по 45 мин.)

        • 2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Форма одежды: свободная, сменная обувь.

        Стоимость занятий: Бесплатно

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