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Школа дизайна «Вектор» в ДЮЦ «Техноспектр»
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание: на занятиях в объединении изучаются различные компьютерные технологии, применительно к целям и задачам графического дизайна компьютерная технология трансформируется в информационную дизайн-технологию, основанную на использовании современной компьютерной техники и программного обеспечения.
Компьютерная графика изучается по следующим направлениям:
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художественное конструирование;
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дизайнерское компьютерное проектирование;
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компьютерная 3D-графика и анимация;
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компьютерное изобразительное искусство.
Анимация («оживление» изображений) – это важное средство для передачи информации. Анимационные ролики и видеофильмы при грамотном использовании могут существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении докладов и презентаций. Кроме того, создание анимационных клипов – важный способ развития творческих способностей школьников. Adobe Flash — мультимедийная платформа, используемая для создания векторной анимации и интерактивных приложений (в том числе игр), а также для интеграции видеороликов в веб-страницы. Flash-анимация – это так же еще и возможность реализации фантазии детей. Возможность создать своего мультипликационного героя, героя фильма, придумать его образ, оживить его, сформировать его характер.
Компьютерная 3D-графика изучается в двух направлениях: создание фото реалистичной векторной графики; создание «stl»-моделей для дальнейшей распечатки на 3D-принтере. Учебная программа предусматривает не только обучение работе в самих программах, работе на компьютере, но и развитие творческих способностей, коммуникативной и исследовательской компетентности у детей.
Знания и умения, которые приобретают школьники, обучаясь у нас, очень актуальны, всегда пригодятся как в школьном образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Знание персонального компьютера и умение им пользоваться сегодня, как никогда необходимо.
Важным показателем роста является участие ребят и победы в городских, краевых, всероссийских конкурсах.
Допускается присутствие родителей на занятиях.
Возраст учеников: от 8 до 17 лет.
Количество человек в группах: до 10 детей.
Продолжительность занятия:
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1-й год обучения - 1час 30 мин. (2 занятия по 45 мин.)
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2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Стоимость занятий: Бесплатно
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