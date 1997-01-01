Школа дизайна «Вектор» в ДЮЦ «Техноспектр»

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Описание: на занятиях в объединении изучаются различные компьютерные технологии, применительно к целям и задачам графического дизайна компьютерная технология трансформируется в информационную дизайн-технологию, основанную на использовании современной компьютерной техники и программного обеспечения.

Компьютерная графика изучается по следующим направлениям:

художественное конструирование;

дизайнерское компьютерное проектирование;

компьютерная 3D-графика и анимация;

компьютерное изобразительное искусство.

Анимация («оживление» изображений) – это важное средство для передачи информации. Анимационные ролики и видеофильмы при грамотном использовании могут существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении докладов и презентаций. Кроме того, создание анимационных клипов – важный способ развития творческих способностей школьников. Adobe Flash — мультимедийная платформа, используемая для создания векторной анимации и интерактивных приложений (в том числе игр), а также для интеграции видеороликов в веб-страницы. Flash-анимация – это так же еще и возможность реализации фантазии детей. Возможность создать своего мультипликационного героя, героя фильма, придумать его образ, оживить его, сформировать его характер.

Компьютерная 3D-графика изучается в двух направлениях: создание фото реалистичной векторной графики; создание «stl»-моделей для дальнейшей распечатки на 3D-принтере. Учебная программа предусматривает не только обучение работе в самих программах, работе на компьютере, но и развитие творческих способностей, коммуникативной и исследовательской компетентности у детей.

Знания и умения, которые приобретают школьники, обучаясь у нас, очень актуальны, всегда пригодятся как в школьном образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Знание персонального компьютера и умение им пользоваться сегодня, как никогда необходимо.

Важным показателем роста является участие ребят и победы в городских, краевых, всероссийских конкурсах.

Допускается присутствие родителей на занятиях.

Возраст учеников: от 8 до 17 лет.

Количество человек в группах: до 10 детей.

Продолжительность занятия:

1-й год обучения - 1час 30 мин. (2 занятия по 45 мин.)

2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Стоимость занятий: Бесплатно