Школа электронной музыки в ДМШ №4

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Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация
Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена для приобщения учащихся, занимающихся в рамках платных образовательных услуг, к музыкально-творческой деятельности с помощью цифровых технологий.
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
- учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Срок освоения учебного предмета составляет 1 год.
Рекомендуемый возраст для начала освоения программы – от 8-18 лет.
В зависимости от желания заказчика занятия могут проходить как в групповой, так и в индивидуальной форме.
Стоимость:
- групповая форма - 1400 рублей в месяц;
- индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.
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Отделение фортепиано в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Аккордеон" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"От 6 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Флейта" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Сольное пение в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 1600 руб Государственная
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Отделение "Аккордеон" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Гитара" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Общее музыкальное образование в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1300 руб Государственная
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Композиция и основы импровизации в ДМШ №1От 10 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Флейта" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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