Школа электронной музыки в ДМШ №4

Информация

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена для приобщения учащихся, занимающихся в рамках платных образовательных услуг, к музыкально-творческой деятельности с помощью цифровых технологий.

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения;

методическое обеспечение учебного процесса.

Срок освоения учебного предмета составляет 1 год.

Рекомендуемый возраст для начала освоения программы – от 8-18 лет.

В зависимости от желания заказчика занятия могут проходить как в групповой, так и в индивидуальной форме.

Стоимость: