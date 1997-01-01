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        Школа Эстетики и Таланта «Принцесса»

        Школа Эстетики и Таланта «Принцесса»

        Мода
        Рейтинг: 6.6
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 4 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 41
        • +7 (4212) 425-486
        • +7 (4212) 428-907
        Информация

        Возраст: от 4 до 12 лет
        Продолжительность занятий: 1 час
        Частота занятий: 2 раза в неделю
        Стоимость: 2700 в месяц

        Курсы, преподаваемые специалистами по авторским методикам, предлагают обучение целому ряду необходимых дисциплин и индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия всесторонне выявляют и развивают таланты детей, закладывают и воспитывают качества и навыки, которые так необходимы  во взрослой жизни. Обучение в детской школе эстетики и талантов «Принцесса» раскрывает внутренний потенциал ребенка и, развивает в нем гармоничную личность.

        Ученикам школы предлагается освоить полноценный курс эстетического воспитания, включающий в себя:

        • уроки правильной осанки;
        • изучение различный танцевальных направлений, от современных (модерн, контемпорари, Vogue) до классических (вальс, танго); 
        • развитие пластики тела и хореографии;
        • развитие координации;
        • развитие чувства ритма;
        • курс этикета (как поведенческого, так и столового);
        • уход за лицом, телом и волосами (адаптирован к возрасту детей);
        • курс актерского мастерства, который поможет избавиться от комплексов и уверенно себя чувствовать как среди сверстников, так и среди более взрослых;
        • основы макияжа (для определенного возраста), который поможет развить чувство вкуса, и подобрать правильный и уместный макияж для подростка;
        • основы правильного питания (никаких диет!), а только вся правда о вредных и полезных для развивающегося организма продуктах;
        • стилистика (умение правильно и со вкусом подбирать одежду, выбирать стиль);
        • творческая мастерская
        • сценическую подготовку и участие в детских конкурсах   шоу-проектах (проекты городского, всероссийского и международного масштаба);

        Так же предусмотрены персональные профессиональные фотосессии и учебные фотосессии

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