Школа Эстетики и Таланта «Принцесса»

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 41
- +7 (4212) 425-486
- +7 (4212) 428-907
Информация
Возраст: от 4 до 12 лет
Продолжительность занятий: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Стоимость: 2700 в месяц
Курсы, преподаваемые специалистами по авторским методикам, предлагают обучение целому ряду необходимых дисциплин и индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия всесторонне выявляют и развивают таланты детей, закладывают и воспитывают качества и навыки, которые так необходимы во взрослой жизни. Обучение в детской школе эстетики и талантов «Принцесса» раскрывает внутренний потенциал ребенка и, развивает в нем гармоничную личность.
Ученикам школы предлагается освоить полноценный курс эстетического воспитания, включающий в себя:
- уроки правильной осанки;
- изучение различный танцевальных направлений, от современных (модерн, контемпорари, Vogue) до классических (вальс, танго);
- развитие пластики тела и хореографии;
- развитие координации;
- развитие чувства ритма;
- курс этикета (как поведенческого, так и столового);
- уход за лицом, телом и волосами (адаптирован к возрасту детей);
- курс актерского мастерства, который поможет избавиться от комплексов и уверенно себя чувствовать как среди сверстников, так и среди более взрослых;
- основы макияжа (для определенного возраста), который поможет развить чувство вкуса, и подобрать правильный и уместный макияж для подростка;
- основы правильного питания (никаких диет!), а только вся правда о вредных и полезных для развивающегося организма продуктах;
- стилистика (умение правильно и со вкусом подбирать одежду, выбирать стиль);
- творческая мастерская
- сценическую подготовку и участие в детских конкурсах шоу-проектах (проекты городского, всероссийского и международного масштаба);
Так же предусмотрены персональные профессиональные фотосессии и учебные фотосессии
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