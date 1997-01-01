Школа Эстетики и Таланта «Принцесса»

Информация

Возраст: от 4 до 12 лет

Продолжительность занятий: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Стоимость: 2700 в месяц

Курсы, преподаваемые специалистами по авторским методикам, предлагают обучение целому ряду необходимых дисциплин и индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия всесторонне выявляют и развивают таланты детей, закладывают и воспитывают качества и навыки, которые так необходимы во взрослой жизни. Обучение в детской школе эстетики и талантов «Принцесса» раскрывает внутренний потенциал ребенка и, развивает в нем гармоничную личность.

Ученикам школы предлагается освоить полноценный курс эстетического воспитания, включающий в себя:

уроки правильной осанки;

изучение различный танцевальных направлений, от современных (модерн, контемпорари, Vogue) до классических (вальс, танго);

развитие пластики тела и хореографии;

развитие координации;

развитие чувства ритма;

курс этикета (как поведенческого, так и столового);

уход за лицом, телом и волосами (адаптирован к возрасту детей);

курс актерского мастерства, который поможет избавиться от комплексов и уверенно себя чувствовать как среди сверстников, так и среди более взрослых;

основы макияжа (для определенного возраста), который поможет развить чувство вкуса, и подобрать правильный и уместный макияж для подростка;

основы правильного питания (никаких диет!), а только вся правда о вредных и полезных для развивающегося организма продуктах;

стилистика (умение правильно и со вкусом подбирать одежду, выбирать стиль);

творческая мастерская

сценическую подготовку и участие в детских конкурсах шоу-проектах (проекты городского, всероссийского и международного масштаба);

Так же предусмотрены персональные профессиональные фотосессии и учебные фотосессии