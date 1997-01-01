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Школа игры на гитаре
Цена: От 200
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 47
- +7 (914) 204-43-87
Информация
Описание: Песни на гитаре с нуля. Возможно участие в конкурсах. Профессиональный педагог с музыкальным образованием
Возраст учеников: от 7 лет.
Стоимость занятий: от 200 рублей за урок.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: 4 человека.
Дополнительные расходы: на покупку гитары.
Режим работы: ПН-ВС: с 10:00 до 21:00.
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