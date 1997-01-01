Школа иностранных языков Hello China

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленинградская, 23 , офис 29
- +7 (924) 220-17-68
Информация
Описание:
Обучение:
- Английскому языку
-Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
- Китайскому языку
-Подготовка к школе
- Испанскому языку
-Раннее развитие
Возраст: от 5 до 14 лет.
Стоимость:
- от 900р. до 4500р. в зависимости от выбранных занятий.
Продолжительность занятия: групповые, индивидуальные, онлайн занятия,60 минут
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5 человек.
Профессиональная/непрофессиональная: непрофессиональная.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Дополнительные расходы: приобретение учебных пособий.
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