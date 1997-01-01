Школа иностранных языков Hello China

Информация

Описание:

Обучение:

- Английскому языку

-Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

- Китайскому языку

-Подготовка к школе

- Испанскому языку

-Раннее развитие

Возраст: от 5 до 14 лет.

Стоимость:

от 900р. до 4500р. в зависимости от выбранных занятий.

Продолжительность занятия: групповые, индивидуальные, онлайн занятия,60 минут

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5 человек.

Профессиональная/непрофессиональная: непрофессиональная.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Дополнительные расходы: приобретение учебных пособий.