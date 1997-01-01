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Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"
Адреса
- +7 (914) 199-78-13
Информация
Режим работы: пн-сб с 19-00 до 21-00
Возраст учеников: от 5 до 45 лет
Стоимость занятий: 3000 руб - безлимитный абонемент на месяц/500 руб - разовое занятие
Продолжительность занятий: 1,5-2 часа 3-4 раза в неделю
Количество человек в группах: от 3 до 10 человек
Описание секции: серьезная физическая нагрузка- отличная смесь спорта, искусства и хореографии. В программу входят занятия по общей физической подготовке.Выступления на сцене - танцоры принимают участие в различных городских мероприятиях, крупных фестивалях, таких, как Спасская Башня и Амурские Волны, организуем свои концерты.Участие в мастер-классах лучших преподавателей по ирландским танцам.
Поездки на соревнования по ирландским танцам России и Европы.Ирландские танцы развивают выносливость и силу, дисциплину, чувство ритма и музыкальность, а так же расширяют кругозор.
Форма одежды: футболка, лосины/шорты, чешки/балетки
потребуется приобретение специализированной обуви
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