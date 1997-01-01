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        Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"

        Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"

        Количество преподавателей: 1
        Тел: +7 (914) 199-78-13
        Танцы
        Рейтинг: 7.1
        Цена: 500 - 3000
        Возраст: 5 - 45 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Фрунзе, 45
        • +7 (914) 199-78-13
        Информация

        Режим работы: пн-сб с 19-00 до 21-00
        Возраст учеников: от 5 до 45 лет
        Стоимость занятий: 3000 руб - безлимитный абонемент на месяц/500 руб - разовое занятие
        Продолжительность занятий: 1,5-2 часа 3-4 раза в неделю
        Количество человек в группах: от 3 до 10 человек
        Описание секции: серьезная физическая нагрузка- отличная смесь спорта, искусства и хореографии. В программу входят занятия по общей физической подготовке.Выступления на сцене - танцоры принимают участие в различных городских мероприятиях, крупных фестивалях, таких, как Спасская Башня и Амурские Волны, организуем свои концерты.Участие в мастер-классах лучших преподавателей по ирландским танцам. 
        Поездки на соревнования по ирландским танцам России и Европы.Ирландские танцы развивают выносливость и силу, дисциплину, чувство ритма и музыкальность, а так же расширяют кругозор.
        Форма одежды: футболка, лосины/шорты, чешки/балетки
        потребуется приобретение специализированной обуви

          Преподаватели секции

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