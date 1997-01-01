Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"

Информация

Режим работы: пн-сб с 19-00 до 21-00

Возраст учеников: от 5 до 45 лет

Стоимость занятий: 3000 руб - безлимитный абонемент на месяц/500 руб - разовое занятие

Продолжительность занятий: 1,5-2 часа 3-4 раза в неделю

Количество человек в группах: от 3 до 10 человек

Описание секции: серьезная физическая нагрузка- отличная смесь спорта, искусства и хореографии. В программу входят занятия по общей физической подготовке.Выступления на сцене - танцоры принимают участие в различных городских мероприятиях, крупных фестивалях, таких, как Спасская Башня и Амурские Волны, организуем свои концерты.Участие в мастер-классах лучших преподавателей по ирландским танцам.

Поездки на соревнования по ирландским танцам России и Европы.Ирландские танцы развивают выносливость и силу, дисциплину, чувство ритма и музыкальность, а так же расширяют кругозор.

Форма одежды: футболка, лосины/шорты, чешки/балетки

потребуется приобретение специализированной обуви