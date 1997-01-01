Школа классического балета "Lil Ballerine"

Информация

Описание секции: образовательное учреждение (единственное в РФ) , имеющее лицензию на образовательную деятельность : обучение детей от 2 лет классическому танцу. А значит Вы можете быть уверены в профессионализме наших педагогов и высоком уровне их подготовки. Методика одобренная министерством образования и науки. Секция профессиональная, обладатели множества наград.

Расписание работы: пн-сб 10-20.

Возраст учеников: от 2 до 14 лет дети, взрослые от 16.

Стоимость занятий: 4000-5000 рублей/месяц

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: 10.