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Школа классического балета "Lil Ballerine"
Цена: 4000 - 5000
Возраст: 2 - 10 лет
Отзывов: 6
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2 , 2 этаж
- +7 (4212) 602-608
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 , 2-й этаж, оф. 201
- +7 (4212) 602-608
Информация
Описание секции: образовательное учреждение (единственное в РФ) , имеющее лицензию на образовательную деятельность : обучение детей от 2 лет классическому танцу. А значит Вы можете быть уверены в профессионализме наших педагогов и высоком уровне их подготовки. Методика одобренная министерством образования и науки. Секция профессиональная, обладатели множества наград.
Расписание работы: пн-сб 10-20.
Возраст учеников: от 2 до 14 лет дети, взрослые от 16.
Стоимость занятий: 4000-5000 рублей/месяц
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 10.
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Стаж 44 годаОтзывов: 0Стаж 44 годаОтзывов: 6
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 6
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 6
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 6
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