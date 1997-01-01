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Информация
Школа программирования «Школа Кода» - универсальное творческое пространство для ваших детей от 7 до 18 лет. Именно в нашей школе ребенок учится актуальным IT-направлениям современного мира.
Так же в нашей школе вы можете подготовиться к Государственной Итоговой Аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по информатике
Выбирая «Школу Кода» будьте уверенны, что ваш ребенок проведет время с пользой: научится ответственности, самостоятельности, будет развивать креативное и математическое мышление.
Наши курсы:
- Программирование на Scratch, Python, Pythin.Pro,
- Веб-дизайн,
- Графический дизайн,
- Компьютерная грамотность,
- 3D-моделирование.
Занятия проводятся в оборудованном классе, педагоги обладают опытом преподавания, а также необходимой квалификацией.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании каждого курса учащийся получит сертификат Школы Кода, которым можно дополнить школьное портфолио.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
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Подготовка к ЕГЭ в центре "Школа Пифагора"От 14 до 18 лет От 625 руб Частная
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Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"От 4 до 7 лет От 3000 до 4400 руб Частная
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Программирование на Python в ЦКТ «Идвен»От 11 до 15 лет От 2500 до 3300 руб Частная
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Основы программирования в ЦЦО «IT-куб»От 12 до 18 лет Бесплатно Частная
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Студия "Родничок" в ДЮЦ "Сказка"От 4 до 6 лет От 250 до 3000 руб Государственная
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Обучение чтению в РЦ "Детская академия"От 4 до 6 лет От 2200 до 2200 руб Частная
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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку в центре "Ива"От 14 до 18 лет От 4000 руб Частная
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Подготовка к ОГЭ по химии в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 200 руб Частная
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Развитие речи в ЦЭВД "Отрада"От 4 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Шоу-группа "ДореМикс" в РЦ "Детская академия"От 3 до 4 лет От 600 до 2000 руб Частная
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