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        Школа Кода

        Школа Кода

        Развитие детей Подготовка к ЕГЭ Подготовка к ОГЭ Программирование
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 3500 - 3500
        Возраст: 7 - 18 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Кировский, ул. Серышева, 22 , оф. 503
        • +7 (999) 083-53-93
        Информация

        Школа программирования «Школа Кода» - универсальное творческое пространство для ваших детей от 7 до 18 лет. Именно в нашей школе ребенок учится актуальным IT-направлениям современного мира.
        Так же в нашей школе вы можете подготовиться к Государственной Итоговой Аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по информатике

        Выбирая «Школу Кода» будьте уверенны, что ваш ребенок проведет время с пользой: научится ответственности, самостоятельности, будет развивать креативное и математическое мышление.

        Наши курсы:

        • Программирование на Scratch, Python, Pythin.Pro,
        • Веб-дизайн,
        • Графический дизайн,
        • Компьютерная грамотность,
        • 3D-моделирование.

        Занятия проводятся в оборудованном классе, педагоги обладают опытом преподавания, а также необходимой квалификацией.

        Наличие сертификатов/дипломов: по окончании каждого курса учащийся получит сертификат Школы Кода, которым можно дополнить школьное портфолио.

        Форма одежды: свободная, сменная обувь.

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