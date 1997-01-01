Информация

Школа программирования «Школа Кода» - универсальное творческое пространство для ваших детей от 7 до 18 лет. Именно в нашей школе ребенок учится актуальным IT-направлениям современного мира.

Так же в нашей школе вы можете подготовиться к Государственной Итоговой Аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по информатике

Выбирая «Школу Кода» будьте уверенны, что ваш ребенок проведет время с пользой: научится ответственности, самостоятельности, будет развивать креативное и математическое мышление.

Наши курсы:

Программирование на Scratch, Python, Pythin.Pro,

Веб-дизайн,

Графический дизайн,

Компьютерная грамотность,

3D-моделирование.

Занятия проводятся в оборудованном классе, педагоги обладают опытом преподавания, а также необходимой квалификацией.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании каждого курса учащийся получит сертификат Школы Кода, которым можно дополнить школьное портфолио.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.