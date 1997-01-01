Школа маленьких поварят в школе "Радость"

Информация

Описание:

Цель и задачи курса: обучить технологии приготовления различных простейших блюд, познакомить с историей кулинарии, объяснить о значении санитарии и гигиены, развивать у детей хорошие манеры поведения в обществе, воспитывать определенные черты характера и навыков, необходимых в повседневной жизни; старательность, аккуратность, трудолюбие, организованность, собранность, самостоятельность.

Уроки для детей проходят в познавательной и игровой форме, что поможет вашим детям сформировать свои личные вкусы, привить стремление к здоровому питанию и освоить азы кулинарии. С самого юного возраста ребята научатся разбираться в том, что на самом деле полезно и вкусно.

Для участия в занятиях кулинарной школы детям предоставляется поварская форма, а так же все необходимое оборудование и посуда.

Продукты для приготовления блюд приносят родители.

Возраст: c 5 лет.

Продолжительность занятия:60 минут.

Стоимость: 1500 рублей в месяц.

Количество человек в группе : 10

Секции по кулинарии для детей, представляют собой занятия, на которых Ваш ребенок может изучить основы кулинарного мастерства. У вашего малыша есть возможность проявить свое творчество, своими руками приготовить шедевр, продегустировать новые блюда, а также изучить кухни народов мира, историю кулинарии. Все занятия воспитывают аккуратность, уважение, а также позитивную установку на семейную жизнь.

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