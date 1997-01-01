Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Школа моделизма и робототехники "StartJunior"
Адреса
Информация
Возраст: от 4-х до 14 лет
Стоимость – от 2500 рублей
Продолжительность занятия
- 1 час 15 минут для детей от 4-х до 7 лет (1 раз в неделю)
- 1 час 30 минут для детей от 7 до 14 лет (2 раза в неделю)
Преподаватели: дипломированные педагоги
Форма одежды: свободная
В школе дети учатся собирать современных интересных роботов, развивают мелкую моторику, учатся логически мыслить и осваивают азы программирования.
На занятиях по моделизму дети знакомятся с радиоуправляемой техникой, схемотехникой, электроникой: запускают современные квадрокоптеры и автомодели машин, учатся ими управлять, а также разбирают их, ремонтируют и собирают.
Весь процесс обучения и каждое занятие тщательно продуманы, разработаны в соответствии с прогрессивной программой, в которой учтены и индивидуальность ребенка, и уровень развития современных детей, и инновационные методы обучения, дающие блестящие результаты.
Обучение проходит в приятной доброжелательной атмосфере. В школе нет традиционной школьной атрибутики, которая сковывает и нивелирует творческий процесс, а сама учебная техника представлена лучшими компаниями мира.
Наши дипломированные педагоги заинтересованы в том, чтобы Вашему ребенку всегда было интересно на наших занятиях, а обучение способствовало только развитию и прогрессу.
-
«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»От 8 до 12 лет Государственная
-
Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 16 лет Бесплатно Государственная
-
Секция робототехники в клубе "Роботочка"От 5 до 15 лет От 500 до 2500 руб Частная
-
Секция "Шестеренка" в школе "Радость"От 5 до 17 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 до 6000 руб Частная
-
Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»От 7 до 14 лет От 2000 руб Частная
-
Кружок робототехники при центре «Енотики»От 7 до 13 лет От 2400 руб Частная
-
Робототехника в УЦ “Профи”От 5 до 14 лет От 1680 руб Частная
-
Центр развития робототехники в ХабаровскеОт 5 до 15 лет От 600 до 2400 руб Частная
-
Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"От 4 до 14 лет Частная
Загрузка комментариев...