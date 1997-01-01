Школа моделизма и робототехники "StartJunior"

Информация

Возраст: от 4-х до 14 лет

Стоимость – от 2500 рублей

Продолжительность занятия

- 1 час 15 минут для детей от 4-х до 7 лет (1 раз в неделю)

- 1 час 30 минут для детей от 7 до 14 лет (2 раза в неделю)

Преподаватели: дипломированные педагоги

Форма одежды: свободная

В школе дети учатся собирать современных интересных роботов, развивают мелкую моторику, учатся логически мыслить и осваивают азы программирования.

На занятиях по моделизму дети знакомятся с радиоуправляемой техникой, схемотехникой, электроникой: запускают современные квадрокоптеры и автомодели машин, учатся ими управлять, а также разбирают их, ремонтируют и собирают.

Весь процесс обучения и каждое занятие тщательно продуманы, разработаны в соответствии с прогрессивной программой, в которой учтены и индивидуальность ребенка, и уровень развития современных детей, и инновационные методы обучения, дающие блестящие результаты.

Обучение проходит в приятной доброжелательной атмосфере. В школе нет традиционной школьной атрибутики, которая сковывает и нивелирует творческий процесс, а сама учебная техника представлена лучшими компаниями мира.

Наши дипломированные педагоги заинтересованы в том, чтобы Вашему ребенку всегда было интересно на наших занятиях, а обучение способствовало только развитию и прогрессу.