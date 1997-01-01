Школа пилотов в ДЮЦ "Техноспектр"

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Описание: школа пилотов позволяет заниматься самыми современными видами авиационной техники, выросшими из авиамоделизма – вершиной технического прогресса, а именно беспилотными летательными аппаратами и дистанционно управляемыми летательными аппаратами при помощи самолетного компьютера по радиоканалу.

Занятие по программе в школе пилотов подразумевают освоение навыками пилотирования всех существующих видов и классов беспилотной авиационной техники самолетного типа.

Подростки принимают участие в соревнованиях на командное и личное первенство, а также в авиационной поддержке различных мероприятий и в собственных командных выступлениях «авиашоу».

Кроме обучения непосредственно пилотированию, подростки получают все сопутствующие знания и навыки, необходимые для грамотной и безаварийной эксплуатации моделей самолетов, а именно: по электротехнике, электронике, аэродинамике, техническому конструированию, психологии, химии, физике, математике, метеорологии; а также навыки по использованию всех материалов, применяемых в современной авиации, и соответствующих станков и инструментов.

Возраст учеников: от 9 до 17 лет.

Продолжительность занятий:

1 -й год обучения: 1час 30 мин (2 занятия по 45 мин.)

2 -й и последующие года обучения: 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 мин.)

Количество человек в группе: до 10 человек.

Стоимость занятий: бесплатно.