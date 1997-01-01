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        Школа пилотов в ДЮЦ "Техноспектр"

        Школа пилотов в ДЮЦ "Техноспектр"

        Количество преподавателей: 1
        Авиация
        Рейтинг: 7.8
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 9 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
        • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
        Информация

        Описание: школа пилотов позволяет заниматься самыми современными видами авиационной техники, выросшими из авиамоделизма – вершиной технического прогресса, а именно беспилотными летательными аппаратами и дистанционно управляемыми летательными аппаратами при помощи самолетного компьютера по радиоканалу.

        Занятие по программе в школе пилотов подразумевают освоение навыками пилотирования всех существующих видов и классов беспилотной авиационной техники самолетного типа.

        Подростки принимают участие в соревнованиях на командное и личное первенство, а также в авиационной поддержке различных мероприятий и в собственных командных выступлениях «авиашоу».

        Кроме обучения непосредственно пилотированию, подростки получают все сопутствующие знания и навыки, необходимые для грамотной и безаварийной эксплуатации моделей самолетов, а именно: по электротехнике, электронике, аэродинамике, техническому конструированию, психологии, химии, физике, математике, метеорологии; а также навыки по использованию всех материалов, применяемых в современной авиации, и соответствующих станков и инструментов.

        Возраст учеников: от 9 до 17 лет.

        Продолжительность занятий:

        • 1 -й год обучения: 1час 30 мин (2 занятия по 45 мин.)

        • 2 -й и последующие года обучения: 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 мин.)

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Стоимость занятий: бесплатно.

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