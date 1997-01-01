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Школа плавания "Новая Звезда"
Адреса
- +7 (4212) 606-868
Информация
Описание:
Все занятия проходят в специализированных бассейнах фитнес-клуба «World Class». Ведется набор в группы детей от 3-х лет.
Первые два месяца дети проходят освоение с водой в детском бассейне (температура воды 32 С), где они комфортно для себя в игровой форме изучают все подготовительные упражнения для плавания. Далее они постепенно переходят в большой спортивный бассейн, где в полной мере учатся плавать и получают полноценную физическую нагрузку, установленную для их возраста. После занятия у ребят всегда остается время, чтобы поиграть в аквапарке или сходить в турецкую баню.
Все ученики в 7-8 лет имеют хорошую технику плавания всеми 4-мя стилями. К этому возрасту у вас есть выбор остаться в стандартной группе или перейти на профессиональный уровень.
Стандартная группа детского плавания – это занятия 2-3 раза в неделю, в нее входит: общая физическая подготовка в зависимости от возраста ребенка (40-50 мин. плавания), совершенствование стилей плавания, игры на воде после занятия.
Спортивная группа (профессиональный уровень) – тренировки 5-8 раз в неделю продолжительностью до 90 мин. Подготовка детей к соревнованиям по плаванию разного уровня (городские, краевые, дальневосточные), выполнение спортивных разрядов, плавательные сборы.
Возраст учеников: от 3-х до 16 лет.
Стоимость занятий:от 2000 руб./месяц.
Частота занятий: от 2 до 3 занятий в неделю
Количество человек в группах: до 12 человек.
Режим работы:
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ПН-ПТ: 7:00-24:00,
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СБ, ВС: 9:00-23:00.
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