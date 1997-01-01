Школа плавания в ФК "World Classики"

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Описание:

Групповые занятия по плаванию для детей. Обучение включает: освоение всех стилей плавания, постановку техники дыхания, плавание под водой с задержкой дыхания, участие в играх и эстафетах.

Ученые доказали, что дети, занимавшиеся в бассейне уже в дошкольном возрасте, реже болеют простудными заболеваниями, хорошо кушают и лучше спят. Малыши, регулярно посещающие бассейн, подвижнее и физически сильнее тех детей, которые спортом не занимаются.

Возраст детей: от 4 лет.

Продолжительность занятия: 55 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Стоимость занятий: