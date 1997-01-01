Школа плавания в ФК "World Classики"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
- +7 (4212) 646-464
- +7 (4212) 680-000
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 602-602
- +7 (4212) 413-256
Информация
Описание:
Групповые занятия по плаванию для детей. Обучение включает: освоение всех стилей плавания, постановку техники дыхания, плавание под водой с задержкой дыхания, участие в играх и эстафетах.
Ученые доказали, что дети, занимавшиеся в бассейне уже в дошкольном возрасте, реже болеют простудными заболеваниями, хорошо кушают и лучше спят. Малыши, регулярно посещающие бассейн, подвижнее и физически сильнее тех детей, которые спортом не занимаются.
Возраст детей: от 4 лет.
Продолжительность занятия: 55 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Стоимость занятий:
- 4500 руб./мес. (2 раза в неделю).
- 5040 руб. мес. (3 раза в неделю).
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