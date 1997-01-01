Школа профориентации «VERUS»

Информация

Описание: позволяет определиться с профилем обучения, установить важные для развития именно вашего ребенка кружки и секции, дети с 14 лет смогут определиться с будущей специальностью.

Возраст учеников: от 10 до 18 лет.

Стоимость занятий: от 800 рублей.

Продолжительность занятия: от 2 часов.

Форма одежды: свободная.

Расписание работы: ПН-СБ с 10:00 до 20:00.