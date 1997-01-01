Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Школа профориентации «VERUS»
Цена: От 800
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Войкова, 8
- +7 (929) 410-86-86
Информация
Описание: позволяет определиться с профилем обучения, установить важные для развития именно вашего ребенка кружки и секции, дети с 14 лет смогут определиться с будущей специальностью.
Возраст учеников: от 10 до 18 лет.
Стоимость занятий: от 800 рублей.
Продолжительность занятия: от 2 часов.
Форма одежды: свободная.
Расписание работы: ПН-СБ с 10:00 до 20:00.
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