Школа программирования для подростков «Кодленд»

Информация

Описание: занятия помогают детям реализовать самые смелые идеи через программирование и цифровое творчество.

Изучение взрослых языков программирования: Python, Python pro, Web Design.

Возраст учеников: 12-18 лет.

Стоимость занятий: 3950 руб.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 12 человек.

Расписание работы: ПН-ВС 10:00-19:30.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.