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Школа программирования для подростков «Кодленд»
Цена: От 3950
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Пушкина, 54
- +7 (914) 151-10-85
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 49
- +7 (914) 151-10-85
Информация
Описание: занятия помогают детям реализовать самые смелые идеи через программирование и цифровое творчество.
Изучение взрослых языков программирования: Python, Python pro, Web Design.
Возраст учеников: 12-18 лет.
Стоимость занятий: 3950 руб.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 12 человек.
Расписание работы: ПН-ВС 10:00-19:30.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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