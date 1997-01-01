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Школа программирования KIBERone
Цена: 4500 - 4500
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 6
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ким Ю Чена, 34
- +7 (914) 200-27-21
Информация
Описание: на занятиях дети учатся писать коды, создавать сайты, мобильнее приложения, 3D-игры, этичному блоггингу, написанию чат-ботов, фото-видеомонтажу, смм, интернет-продвижению, кибербезопасности и даже блокчейну.
Возраст учеников: от 6 до 14 лет.
Стоимость занятий: 4500 руб./мес.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании каждого модуля резидент получит сертификат международного образца, которым можно дополнить школьное портфолио.
Расписание занятий: дни занятий СБ, ВС с 11:00 до 18:00.
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