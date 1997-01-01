Школа программирования KIBERone

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Описание: на занятиях дети учатся писать коды, создавать сайты, мобильнее приложения, 3D-игры, этичному блоггингу, написанию чат-ботов, фото-видеомонтажу, смм, интернет-продвижению, кибербезопасности и даже блокчейну.

Возраст учеников: от 6 до 14 лет.

Стоимость занятий: 4500 руб./мес.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании каждого модуля резидент получит сертификат международного образца, которым можно дополнить школьное портфолио.

Расписание занятий: дни занятий СБ, ВС с 11:00 до 18:00.