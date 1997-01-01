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        Школа путешественников "Детки в кругосветке"

        Школа путешественников "Детки в кругосветке"

        Количество преподавателей: 1
        Туризм Физическое развитие Спортивное ориентирование Общая физическая подготовка
        Рейтинг: 7.1
        Цена: От 300
        Возраст: 7 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32 , манеж "ДВГУПС"
        • +7 (962) 679-22-99
        Информация

        Описание:
        Дети учатся работать со снаряжением, картами, разбираться в фауне и флоре, ориентироваться, обеспечивать себя в походных условиях, оказывать первую помощь.
        Готовятся морально и физически, преодолевают страхи и неуверенность, занимаются общефизической подготовкой.
        Секция развивает самостоятельность и ответственность, дети находят надежных друзей, открывают для себя лучшие грани природного мира.
        Путешествуют: горы, пещеры, реки, озера, скалы, леса! 

        Возраст учеников: 7-15 лет
        Стоимость занятий: 300 руб.
        Продолжительность занятия: 2 часа.
        Частота занятий: 2-3 раза в неделю и не менее одного выезда за город в месяц.
        Количество человек в группах: до 10.
        Дополнительные расходы: каждый выезд на тренировку за город или в путешествие рассчитывается отдельно, в зависимости от места, транспорта, количества дней и типа снаряжения.

        Участие в соревнованиях: фестиваль драйтулинга (альпинизм) "Осенний ДРАЙв" и "Весенний ДРАЙв", призеры и победители в детском зачете.
        Расписание занятий: ПН, ВТ, ЧТ 16:00-18:00.

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