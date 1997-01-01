Школа путешественников "Детки в кругосветке"

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Описание:

Дети учатся работать со снаряжением, картами, разбираться в фауне и флоре, ориентироваться, обеспечивать себя в походных условиях, оказывать первую помощь.

Готовятся морально и физически, преодолевают страхи и неуверенность, занимаются общефизической подготовкой.

Секция развивает самостоятельность и ответственность, дети находят надежных друзей, открывают для себя лучшие грани природного мира.

Путешествуют: горы, пещеры, реки, озера, скалы, леса!

Возраст учеников: 7-15 лет

Стоимость занятий: 300 руб.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю и не менее одного выезда за город в месяц.

Количество человек в группах: до 10.

Дополнительные расходы: каждый выезд на тренировку за город или в путешествие рассчитывается отдельно, в зависимости от места, транспорта, количества дней и типа снаряжения.

Участие в соревнованиях: фестиваль драйтулинга (альпинизм) "Осенний ДРАЙв" и "Весенний ДРАЙв", призеры и победители в детском зачете.

Расписание занятий: ПН, ВТ, ЧТ 16:00-18:00.