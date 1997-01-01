Школа раннего развития в РЦ "Детская академия"

Информация

Описание

Комплекс развивает: речь, память, внимание, мелкую и крупную моторику, координацию, сенсорику, музыкальные способности. Расширяет представление об окружающем мире.

Виды деятельности во время занятий:

музыка: дети поют, играют на музыкальных инструментах;

движение: фитбол, танцы, разминки, массажи, ритмика;

творчество (рисование пальчиками, лепка, аппликация, разнообразные техники и материалы).

Плюсы программы:

науки для малышей в доступной и интересной форме (математика, география, химия и т.д.)

взрослые - активные участники занятия

социализация ребенка

гармонизация психических процессов ребенка и родителя - используются методики и пособия лучших российских и зарубежных педагогов: М.Л.Лазарева, Н.А.Зайцева, М.Монтессори, Г.Домана, Б.П.Никитина, В.В.Воскобовича

Возраст: от 1 до 2 лет

Стоимость: 3200 руб., 8 занятий

Продолжительность занятия: 50 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю

Форма одежды: одежда удобная для движения, сменная обувь (которая хорошо держиться на ноге: чешки, сандали) или носочки (и взрослому и ребенку).

Дополнительные расходы: нет