Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Школа раннего развития в РЦ "Детская академия"
Цена: 3200 - 3200
Возраст: 1 - 2 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Информация
Описание
Комплекс развивает: речь, память, внимание, мелкую и крупную моторику, координацию, сенсорику, музыкальные способности. Расширяет представление об окружающем мире.
Виды деятельности во время занятий:
- музыка: дети поют, играют на музыкальных инструментах;
- движение: фитбол, танцы, разминки, массажи, ритмика;
- творчество (рисование пальчиками, лепка, аппликация, разнообразные техники и материалы).
Плюсы программы:
- науки для малышей в доступной и интересной форме (математика, география, химия и т.д.)
- взрослые - активные участники занятия
- социализация ребенка
- гармонизация психических процессов ребенка и родителя - используются методики и пособия лучших российских и зарубежных педагогов: М.Л.Лазарева, Н.А.Зайцева, М.Монтессори, Г.Домана, Б.П.Никитина, В.В.Воскобовича
Возраст: от 1 до 2 лет
Стоимость: 3200 руб., 8 занятий
Продолжительность занятия: 50 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю
Форма одежды: одежда удобная для движения, сменная обувь (которая хорошо держиться на ноге: чешки, сандали) или носочки (и взрослому и ребенку).
Дополнительные расходы: нет
-
Секция «кубики зайцева» в ФК «Наутилус»От 4 до 6 лет От 400 до 2800 руб Частная
-
Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
-
Скорочтение в центре "Маленький Оксфорд"От 6 до 14 лет От 550 руб Частная
-
Интоника в центре «Колибри»От 1 до 3 лет Частная
-
Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
-
Секция "Кроха" в школе "Радость"До 2 лет От 3000 до 3000 руб Частная
-
Курс "Тяп-ляп" в детском клубе "Я сам"От 1 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
-
Шоу-группа "ДоРеMix" в РЦ "Детская академия"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
-
Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубеОт 3 до 5 лет От 400 до 3000 руб Частная
-
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
Загрузка комментариев...