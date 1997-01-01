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Школа раннего развития в РЦ "Детская академия"
Цена: 3200 - 3200
Возраст: 2 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Информация
Описание
Комплекс развивает: речь, память, внимание, мелкую и крупную моторику, координацию, сенсорику, музыкальные способности. Расширяет представление об окружающем мире.
Виды деятельности во время занятий:
- музыка: дети поют, играют на музыкальных инструментах;
- движение: фитбол, танцы, разминки, массажи, ритмика;
- творчество (рисование пальчиками, лепка, аппликация, разнообразные техники и материалы).
Плюсы программы:
- науки для малышей в доступной и интересной форме (математика, география, химия и т.д.)
- взрослые - активные участники занятия
- социализация ребенка
- гармонизация психических процессов ребенка и родителя - используются методики и пособия лучших российских и зарубежных педагогов: М.Л.Лазарева, Н.А.Зайцева, М.Монтессори, Г.Домана, Б.П.Никитина, В.В.Воскобовича
Возраст: от 2 до 3 лет
Стоимость: 3200 руб., 8 занятий
Продолжительность занятия: 50 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю
Форма одежды: одежда удобная для движения, сменная обувь (которая хорошо держиться на ноге: чешки, сандали) или носочки (и взрослому и ребенку).
Дополнительные расходы: нет
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