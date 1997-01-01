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Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»
Адреса
- +7 (962) 503-71-52
- +7 (962) 503-71-52
Информация
Описание: Курсы робототехники в Центре Идвен – это место, где посредством конструирования и программирования робототехнических механизмов ребята развивают очень важные личностные качества, необходимые для дальнейшей самореализации, такие как усидчивость, внимательность, терпение, самостоятельность, воображение, логическое и аналитическое мышление.
Наши занятия реализованы так, что школьники попадают в самое настоящее приключение с космическими путешествиями, перемещениями во времени, подземными приключениями. Тщательно продуманная система заданий поможет каждому ребенку выполнить поставленную задачу и параллельно получить дополнительные знания в области физики, астрономии, математики.
Учебная программа осуществляется в два этапа. На первоначальном этапе ребята работают с конструкторами LEGO WEDО 9585 и WEDO 2.0 и по мере усвоения материала, переходят к конструктору более высокого уровня - LEGO MINDSTORLMS EV3
Возраст учеников: 7 – 14 лет.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 2 академических часа (2 урока по 40 мин.).
Стоимость обучения: от 2000 руб. в месяц.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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