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        Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»

        Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»

        Робототехника Программирование
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 2000
        Возраст: 7 - 14 лет
        Отзывов: 0
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        Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 96А
        • +7 (962) 503-71-52
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 10
        • +7 (962) 503-71-52
        Информация

        Описание: Курсы робототехники в Центре Идвен – это место, где посредством конструирования и программирования робототехнических механизмов ребята развивают очень важные личностные качества, необходимые для дальнейшей самореализации, такие как усидчивость, внимательность, терпение, самостоятельность, воображение, логическое и аналитическое мышление.

        Наши занятия реализованы так, что школьники попадают в самое настоящее приключение с космическими путешествиями, перемещениями во времени, подземными приключениями. Тщательно продуманная система заданий поможет каждому ребенку выполнить поставленную задачу и параллельно получить дополнительные знания в области физики, астрономии, математики.

        Учебная программа осуществляется в два этапа. На первоначальном этапе ребята работают с конструкторами LEGO WEDО 9585 и WEDO 2.0 и по мере усвоения материала, переходят к конструктору более высокого уровня - LEGO MINDSTORLMS EV3

        Возраст учеников: 7 – 14 лет.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Продолжительность занятия: 2 академических часа (2 урока по 40 мин.).

        Стоимость обучения: от 2000 руб. в месяц.

        Количество человек в группе: до 8 человек.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

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