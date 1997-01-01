Школа-студия DiVoBallet

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Информация
Описание: программа раскрывает детям мир классического танца, учит понимать и чувствовать музыку, предполагает формирование танцевальной культуры и создание творческого коллектива. На занятиях приобретается сила, выносливость, ловкость, формируются танцевальные данные (выворотность, гибкость, шаг, устойчивость, прыжок, координация).
Занятия формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения. Обучение предполагает участие в конкурсах разных уровней.
Возраст учеников: от 3 лет.
Количество человек в группах: до 10, есть индивидуальные занятия.
Стоимость занятий: от 2800 руб.
Продолжительность занятия: 50 минут (3-4 года), 60 минут (5-6 лет) остальные учащиеся - 1,5 часа.
Форма одежды: купальник, балетное трико, балетки (приобретается отдельно).
Режим работы: ПН-СБ с 10:00-20:00.
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