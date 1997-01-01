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Школа теле- и радиоведущих «Диамант»
Цена: От 300
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
- +7 (4212) 705-604
- +7 (914) 548-73-19 , Ирина Ивановна
Информация
Описание: развитие навыка актерского мастерства, обучение грамотной литературной речи.
Возраст учеников: от 8 до 18 лет.
Стоимость занятий: одно занятие 300 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий 2 раза в неделю.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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