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Школа Телеведущих в продюсерском центре BEST
Адреса
- +7 (4212) 425-486
- +7 (4212) 428-907
Информация
Возраст: с 7 до 17 лет
Периодичность: 1 раз в неделю
Продолжительность: 2 часа
Стоимость: 2700 рублей
В занятия входят:
- съемки в настоящей телевизионной студии, осуществляющей продакшн (выпуск телевизионных передач для телеканалов)
- посещение местных телевизионных каналов
- знакомство с работой телеведущего и радиоведущего изнутри
За время учебы дети получат представление о ведении эфира, смогут поучаствовать в мастер-классах от популярных телеведущих новостей и программ, записать на DVD свою презентацию и интервью, сделаеть собственный телерепортаж, попробовать себя в роли телеведущего.
«Школа телеведущих» предлагает ученикам участие в проектах: ТВ, шоу, съемки в журнале «Хабаровчата», съемки в иной видео-рекламе. Участие предполагается в качестве актеров и ведущих.
Все ученики смогут разработать собственный сценарий, придумать свою ТВ - программу, рекламный ролик или клип.
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