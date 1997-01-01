Школа Телеведущих в продюсерском центре BEST

Информация

Возраст: с 7 до 17 лет

Периодичность: 1 раз в неделю

Продолжительность: 2 часа

Стоимость: 2700 рублей

В занятия входят:

- съемки в настоящей телевизионной студии, осуществляющей продакшн (выпуск телевизионных передач для телеканалов)

- посещение местных телевизионных каналов

- знакомство с работой телеведущего и радиоведущего изнутри

За время учебы дети получат представление о ведении эфира, смогут поучаствовать в мастер-классах от популярных телеведущих новостей и программ, записать на DVD свою презентацию и интервью, сделаеть собственный телерепортаж, попробовать себя в роли телеведущего.

«Школа телеведущих» предлагает ученикам участие в проектах: ТВ, шоу, съемки в журнале «Хабаровчата», съемки в иной видео-рекламе. Участие предполагается в качестве актеров и ведущих.

Все ученики смогут разработать собственный сценарий, придумать свою ТВ - программу, рекламный ролик или клип.