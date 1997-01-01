Школа воздушного танца “Облака”

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 12
- +7 (924) 300-01-10
Информация
Описание: школа воздушной гимнастики для детей и взрослых. Занятия включают в себя основы хореографии, акробатики и растяжки. Обучение работы на всех воздушных снарядах (полотно, гимнастический куб, кольцо). Занятия проходят в специализированном зале.
Возраст учеников: от 3 лет.
Количество человек в группах: до 10.
Стоимость занятий: от 2800 руб./месяц.
-
Эстрадные танцы в студии "Терпсихора"От 4 до 4 лет От 1300 руб Частная
-
Dance mix в академии танца "Fly"От 8 до 18 лет Государственная
-
Воздушные кольца в студии "Терпсихора"От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Джаз-фанк в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
-
Секция «Dancehall» в студии танца «Шум»От 12 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
-
Секция "Dancehall" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
-
Секция «Breaking» в студии танца «Шум»От 7 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Государственная
-
Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»От 2 до 7 лет Частная
-
Школа "Брейк-данса"От 7 до 17 лет От 1500 руб Частная
Загрузка комментариев...