Школа воздушного танца “Облака”

Информация

Описание: школа воздушной гимнастики для детей и взрослых. Занятия включают в себя основы хореографии, акробатики и растяжки. Обучение работы на всех воздушных снарядах (полотно, гимнастический куб, кольцо). Занятия проходят в специализированном зале.

Возраст учеников: от 3 лет.

Количество человек в группах: до 10.

Стоимость занятий: от 2800 руб./месяц.