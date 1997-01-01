"Школа юного журналиста" в "Планета взросления"

Информация

Описание: освоение программы готовит ребенка к жизни и деятельности в условиях информационного общества, формирует у него специальные знания и навыки для самостоятельного поиска, анализа и переработки информации, дает обучающимся раннюю профессиональную ориентацию.

Учащиеся осваивают:

способы создания, передачи, хранения информации;

основы истории журналистики;

виды СМИ;

базовые законы журналистской деятельности;

функции языка;

основные нормы устной и письменной речи;

виды лингвистических словарей;

жанры и закономерности жанров периодической печати;

методы сбора и обработки фактической информации;

принципы работы информационной службы в газете.

Полученные навыки:

создавать и хранить информацию;

использовать информацию в учебном процессе;

определять структуру газеты;

ориентироваться в стилях современного русского языка;

эффективно использовать возможности русского языка при создании газетных текстов;

работать со словарями;

выявлять закономерности создания текстов различной жанровой характеристики;

собирать фактуру;

брать интервью;

пользоваться диктофоном, фотоаппаратом

готовить к публикации заметку, репортаж, интервью;

набирать и редактировать тексты, используя текстовый редактор WORD;

работать с электронными таблицами, архиваторами.

Возраст учащихся: от 13 до 17 лет.

Количество человек в группах: до 20.