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"Школа юного журналиста" в "Планета взросления"
Адреса
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: освоение программы готовит ребенка к жизни и деятельности в условиях информационного общества, формирует у него специальные знания и навыки для самостоятельного поиска, анализа и переработки информации, дает обучающимся раннюю профессиональную ориентацию.
Учащиеся осваивают:
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способы создания, передачи, хранения информации;
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основы истории журналистики;
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виды СМИ;
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базовые законы журналистской деятельности;
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функции языка;
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основные нормы устной и письменной речи;
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виды лингвистических словарей;
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жанры и закономерности жанров периодической печати;
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методы сбора и обработки фактической информации;
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принципы работы информационной службы в газете.
Полученные навыки:
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создавать и хранить информацию;
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использовать информацию в учебном процессе;
-
определять структуру газеты;
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ориентироваться в стилях современного русского языка;
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эффективно использовать возможности русского языка при создании газетных текстов;
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работать со словарями;
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выявлять закономерности создания текстов различной жанровой характеристики;
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собирать фактуру;
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брать интервью;
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пользоваться диктофоном, фотоаппаратом
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готовить к публикации заметку, репортаж, интервью;
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набирать и редактировать тексты, используя текстовый редактор WORD;
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работать с электронными таблицами, архиваторами.
Возраст учащихся: от 13 до 17 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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